華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接 行政人員版 2023/02/08 分享： 分享： 無綫耳機近年幾乎成為必備的智能配件，華為在香港正式推出新耳機HUAWEI FreeBuds 5i，支援混合降噪技術和雙設備連接，售價為599元。 HUAWEI FreeBuds 5i內置10mm高靈敏度 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 今日 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 2023/02/07 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 美初創新3D打印 冀60天內製造火箭 2023/02/07 美初創新3D打印 冀60天內製造火箭 美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok 2023/02/06 美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok 停用免費版API Twitter向開發者收費 2023/02/06 停用免費版API Twitter向開發者收費 華為 耳機