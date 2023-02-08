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華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接

行政人員版 2023/02/08

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無綫耳機近年幾乎成為必備的智能配件，華為在香港正式推出新耳機HUAWEI FreeBuds 5i，支援混合降噪技術和雙設備連接，售價為599元。

HUAWEI FreeBuds 5i內置10mm高靈敏度

...

欄名 : 科技新知

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