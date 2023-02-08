開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 行政人員版 2023/02/08 分享： 分享： 鑑於國際反壟斷監管愈趨嚴苛，有外媒發現，Google已秘密開發測試新的iOS瀏覽器，或待蘋果（Apple）撤銷瀏覽器限制時，可搶佔先機。 據外媒《The Register》報道，Google的 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接 今日 華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 2023/02/07 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 美初創新3D打印 冀60天內製造火箭 2023/02/07 美初創新3D打印 冀60天內製造火箭 美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok 2023/02/06 美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok 停用免費版API Twitter向開發者收費 2023/02/06 停用免費版API Twitter向開發者收費 Google Apple 壟斷 iOS