  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 02:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？

行政人員版 2023/02/08

分享：

分享：

鑑於國際反壟斷監管愈趨嚴苛，有外媒發現，Google已秘密開發測試新的iOS瀏覽器，或待蘋果（Apple）撤銷瀏覽器限制時，可搶佔先機。

據外媒《The Register》報道，Google的

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接
今日
華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接
主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播
2023/02/07
主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播
美初創新3D打印 冀60天內製造火箭
2023/02/07
美初創新3D打印 冀60天內製造火箭
美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok
2023/02/06
美民主黨參議員 促Google蘋果下架TikTok
停用免費版API Twitter向開發者收費
2023/02/06
停用免費版API Twitter向開發者收費
Google Apple 壟斷 iOS

上一篇文章

華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？