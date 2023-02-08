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情人節推介 Market Place日韓士多啤梨低至$45 心形澳洲安格斯西冷扒售$139

行政人員版 04:00 2023/02/08

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情人節當然要同愛侶歎下美食，黛安知道，Market Place為大家搜羅咗來自日、韓等地多達10款士多啤梨，包括限量發售嘅日本淡雪士多啤梨、日本雙色士多啤梨、日本甜王士多啤梨、日本熊紅士多啤梨等，其中香甜嘅韓國士多啤梨更低至$45；士多啤梨具有豐富嘅維他命和花青素，唔少女仔都鍾意食，喺浪漫佳節送上精緻香甜嘅士多啤梨，保證可令女友甜入心。

如果想親自炮製愛心大餐，Market Place亦有期間限定心形澳洲安格斯西冷牛扒，喺2月10日至14日以優惠價$139發售，方便大家喺屋企製作浪漫嘅燭光晚餐；店內更有多款牛扒可以揀，包括油脂分布不少於M4級嘅澳洲和牛肉眼／西冷牛扒及加拿大肉眼／西冷牛扒等；除咗主菜外，仲有獲環保海鮮認證嘅Ocean's Favourites煙三文魚可作冷盤，想化身美食廚神真係話咁易啦！

另外，即日起至2月19日，店內指定美酒將以低至75折發售，例如瑪姆GC玫瑰香檳（MUMM GRAND CORDON ROSE NV）原價$359，優惠價只售$300等；即日至2月16日，Godiva有4款朱古力亦會以接近7折發售，大家快啲去掃貨啦。

本文轉載自《晴報

瑪姆GC玫瑰香檳

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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