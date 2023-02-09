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名利副作用

副刊版 2023/02/09

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西方國家熟悉的中國人名字，除了國家領導人如毛澤東、習近平外，相信便是陳麻婆。

二十多年來，可算走遍大江南北，不論是歐美還是拉丁美洲，甚至印度、中東，只要有中國餐館，便必定有這道Mapo Tofu（麻婆豆腐），醫生腸胃思鄉時，一碗米飯、一碟青菜，再加鍋麻婆豆腐，便會吃個不亦樂乎。

當然，大部分外國人不會知曉Mapo是古人名字，也不會知道早在一八六二年，四川成都陳興盛飯舖老闆娘，已把著名川味的麻辣鮮酥注入嫩豆腐而創立此聞名菜式，更不會知因她臉上長麻子而被稱為陳麻婆，故此，她做的豆腐便稱為陳麻婆豆腐，文化大革命破四舊後，才簡稱「麻婆豆腐」。

活在十九世紀的陳麻婆，絕對難以想像自己的芳名，從亞洲傳遍歐美世界各地，很大可能她甚至不知悉中國以外還有其他國家的存在。她創造豆腐，主要是為街坊百姓做一道價廉美味、並可以佐膳的果腹菜，大獲好評後，雖能為陳興盛飯舖帶來滔滔生意，但絕難想像其名字可以流芳百世。

不少人或會以追求名和利為人生目標，以名換利或以利換名皆屬常見；但若回顧過去著名歷史人物，他們人生目的很少以名利為出發點，而是以創新求變為人生目標。Van Gogh（梵高）死前一刻，也只是潦倒的不知名畫家；愛因斯坦的《相對論》，也絕非為研發原子彈而設。

陳麻婆目的是創一道好菜式，當這單一目的達到後，名利只是副作用。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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