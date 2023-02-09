落錯格（誤嚥）絕非只發生在七、八十歲的老友記身上，嚥下機能下降並不是突然之間的事，它是打從四十歲後就開始衰退，只不過是高齡人士的吞嚥障礙問題比較明顯而已。若我們在中年不開始鍛練喉嚨肌肉，很容易會在老年出現以下情況：

一、因喉頭流入而嗆到；二、食物/液體錯入氣管和肺部；三、年輕時，身體會有哽嗆或咳嗽的自然反應去排出侵入物以保護氣管，但有些高齡老友記，喉嚨知覺力已衰退，造成即使落錯格，身體也不曉得做出哽嗆或咳嗽的反射動作，那食物/液體就會在氣管或肺部繁殖，令免疫差的老友記引發誤嚥性肺炎。

首先，要理解為甚麼我們嚥下機能會衰退呢？正常人在不進食的狀態時，食道的入口是關閉的，吞嚥時，食物在喉嚨會引起吞嚥反射，咽部肌肉先收緊，舌頭後面的「會厭」會遮蓋氣管，防止食物進入氣管，之後食道肌肉會放鬆把食物/液體推進食道，整個吞嚥動作只不過是零點八秒，但各種肌肉要在時間上配合得天衣無縫，才能令食物/液體準確地進入食道。若蓋着氣管的會厭遮遲了，食道括約肌（即賁門）便不能放鬆，導致食物難以進入食道，即會出現落錯格的情況。

當我們的喉嚨肌肉開始隨着年齡增長衰退時，它們就會反應遲鈍，「唔聽使」的情況開始變得頻密，幸好喉嚨肌肉像其他肌肉一樣，是可以鍛練的，這是非常重要又經常被忽略的肌肉。

一個人能維持幾多吞嚥能力，決定一個人有幾快活。快活是—吞得下。不能享受美食、經常因肺炎進出醫院，又或因嚥下機能衰退而要插胃喉，日常生活是很難快活的。自己盡做，起碼可把快活自在的人生盡量延長。（三之二）