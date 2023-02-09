北角英皇柏麗大道39B號舖 開價152萬

地址：北角英皇道278至288號英皇柏麗大道39B號舖

面積：173平方呎

開價：152萬元

呎價：8,786元

賣點：舖位已交吉放售，物業坐落於英皇道，備有多綫巴士途經外，同時鄰近港鐵炮台山站，佔盡地利。

拍

...