北角英皇柏麗大道39B號舖 開價152萬 地產版 2023/02/09 分享： 分享： 地址：北角英皇道278至288號英皇柏麗大道39B號舖 面積：173平方呎 開價：152萬元 呎價：8,786元 賣點：舖位已交吉放售，物業坐落於英皇道，備有多綫巴士途經外，同時鄰近港鐵炮台山站，佔盡地利。 拍 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 觀塘永興工廈不提供樓契 每呎叫價2448元 今日 觀塘永興工廈不提供樓契 每呎叫價2448元 北角城市金庫56呎舖位 近扶手電梯叫價48萬 2023/02/02 北角城市金庫56呎舖位 近扶手電梯叫價48萬 西環樂基商業中心交吉高層戶 開價248萬 2023/02/02 西環樂基商業中心交吉高層戶 開價248萬 荃灣南豐中心高層 內籠四正每呎叫價不足1萬 2023/02/02 荃灣南豐中心高層 內籠四正每呎叫價不足1萬 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 2023/01/26 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 炮台山 北角