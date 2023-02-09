最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花

又到港人最期待的一年一度日本櫻花期，賞櫻期大多是3月下旬至4月上旬，但靜岡縣伊豆的河津櫻會率先登場。河津櫻有日本第一櫻之稱，而今年的第三十三屆河津櫻花祭，會由即日起至2月28日於靜岡縣賀茂郡河津町舉行

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