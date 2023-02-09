最早盛開日本第一櫻 東京近郊河津櫻2月1日起開花 副刊版 2023/02/09 分享： 分享： 又到港人最期待的一年一度日本櫻花期，賞櫻期大多是3月下旬至4月上旬，但靜岡縣伊豆的河津櫻會率先登場。河津櫻有日本第一櫻之稱，而今年的第三十三屆河津櫻花祭，會由即日起至2月28日於靜岡縣賀茂郡河津町舉行 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 2023/02/08 國泰航空玲瓏堂貴賓室重新開放 曼谷馬尼拉裝修後陸續重開 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 2023/02/07 東京近郊埼玉夢幻美景 蘆久保冰柱復辦至2月23日 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 2023/02/06 青森縣豐收祭典 難得一見的八戶柄振舞 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 2023/02/04 帝都酒店櫻花主題套房住宿 京都浪漫櫻花林打卡位 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 2023/02/01 阿聯酋航空重啟往返杜拜直航 買商務機票送五星級酒店住宿一晚 日本 東京 公園 櫻花 靜岡 河津町 旅遊資訊