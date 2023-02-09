中國債市走勢 取決兩因素

對於中國資本市場而言，2022年並不是順利的一年，債券市場同時面臨着國內理財贖回和外國投資者撤退帶來的衝擊。除了疫情對經濟和投資情緒的影響外，中西方貨幣政策的差異（即美聯儲的緊縮立場和人民銀行適度放寬）導致息差擴大，並引發資本外流；信貸風險上升亦使高收益發行人的處境更加艱難，在這樣的背景下，2023年投資者會重新轉向中國債券嗎？

美息料將見頂 利好人幣債券

市場普遍認為，美聯儲利率即將見頂，這對於人民幣債券來說，是一個好消息。隨着中國收益率上升，其與美國10年期主權債券的利差，已經從2022年10月的152個基點，收窄至今年1月中旬的57個基點（圖一及圖二）；美元走軟可能也會有所幫助，投資者會發現人民幣債券的吸引力上升；中國房地產市場的監管壓力放寬，也會降低相關信用風險，提供周期性機會。

不過，改善風險偏好仍然需要一定時間。不同股權結構和評級債券之間的信用息差，近月有所擴大，但隨着更多支持性政策出台，至上月已經可見一些改善；在岸債券違約率有所下降，但具有償還壓力的債券（包括違約、技術性違約、寬限期內償付和展期）比例從2021年的0.56%，上升到2022年的0.64%（圖三），意味着高達1,600億的人民幣債券，正依靠債券延期才能存續。

同時，房地產商政策放寬的影響需要更加明顯，特別是在離岸市場。隨着政策緩和，2022年12月市場對開發商持負面情緒的比例已經從同年9月的47%下降至25%（圖四），然而房地產行業內部仍然存在嚴重的信用兩極分化。從合同銷售資料來看，國有房企的銷售額雖然有所改善，但2022年1至11月仍然按年下降了21%，同期民營房企更是下降53%。

要看政策能否抑制信貸風險

簡而言之，在防疫限制已經解除、中國經濟前景復甦的背景下，去年12月已經有外國資本重新流入中國債券市場的迹象。雖然房地產市場高速增長的黃金時代已經過去，但更多開發商能夠籌措到新資金，也是令人鼓舞的進展；然而，目前家庭相對於投資更加偏好儲蓄，短期內國內投資情緒可能會繼續波動，如果美聯儲停止加息，以及當前政策能夠成功抑制信貸風險，2023年中國債券市場的趨勢有望好轉。

▲ 雖然房地產市場高速增長的黃金時代已經過去，但更多開發商能夠籌措到新資金，也是令人鼓舞的進展。（中新社資料圖片）