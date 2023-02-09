疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止 行政人員版 2023/02/09 分享： 分享： 【本報訊】近期港府放寬多項防疫措施，除口罩令仍生效外，市民的日常生活有望逐步復常。 過去3年，大部分企業為應對疫情，都實施在家工作和遙距開會等措施，但有人力資源專家建議，企業和員工應停止兩種疫情時期的工 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 2022/12/29 研究：望見自然景觀 員工更快樂高效率 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 2022/11/15 Twitter再裁5千合約工 多數無收正式通知 調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡 2022/11/02 調查：Z世代職場訴求 冀WFH工作生活平衡 畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元 2022/10/25 畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元 全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大 2022/09/22 全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大 商業 疫情 防疫措施 在家工作 Zoom 獵頭公司