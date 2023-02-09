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疫下兩大工作習慣 礙復常須及早停止

行政人員版 2023/02/09

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【本報訊】近期港府放寬多項防疫措施，除口罩令仍生效外，市民的日常生活有望逐步復常。

過去3年，大部分企業為應對疫情，都實施在家工作和遙距開會等措施，但有人力資源專家建議，企業和員工應停止兩種疫情時期的工

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欄名 : 職場新知

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