上水廣場「來港勁賞禮」 2萬件貨品低至1折售

中港已全面通關，黛安收到風，Landmark North上水廣場由即日起至2月28日推出「來港勁賞禮」活動，勁送總值逾$200萬旅客消費禮遇，包括全場2萬件貨品低至1折發售；入境旅客即場成為The Point會員，並出示有效旅遊證件，即可獲上水廣場$100零售電子券；如果即場消費滿$3,000、$6,000或$10,000，更可獲贈唔同限量福袋，福袋回贈總值最高達$1,500㗎。

上水廣場喺活動期間更會同銀聯合作推出「春日消費賞見面禮」，由即日起至6月30日，送出1萬份旅客專屬禮遇，旅客可優先透過「優計劃」平台預留換領券，再到商場憑銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼單一消費滿$800，即可獲上水廣場$50零售電子券乙張，每日名額有限，換完即止。

另外，顧客喺2月11日及25日兩日，喺場內消費滿指定金額，即可以1折激筍價換購Ogawa按摩椅、iPhone 14等至潮產品，例如單一即日消費滿$60,000，可用1折換購iPhone 14（藍色128GB）或iPad Air（太空灰色64GB Wi-Fi版）或Ogawa Mysofa，超抵啊！

本文轉載自《晴報》

▲ iPhone 14

▲ Ogawa按摩椅