城大工商管理博士課程 裨益個人與社會
現今科技日新月異，商業環境急速變化，商界領袖可能要運用策略性的解決方案，處理各種複雜問題。香港城市大學（下稱城大）商學院工商管理博士（Doctor of Business Administration，下稱城大工商管理博士）課程正好能提供這方面的培訓，透過應用先進的研究助學生解難創新。城大工商管理博士課程主任歐澤賢教授（Professor Muammer OZER）形容，有關課程非常獨特，「這不只是一個學位或名銜而已，我們希望學員能善用研究方法及技巧，這不但對他們個人長遠發展有莫大裨益，更會為經濟、社會及環境帶來正面影響。」
歐澤賢教授指出，相比坊間的商業碩士或博士課程，或以學術研究為本的哲學博士（PhD），城大工商管理博士課程在學員、師資及課程上都截然不同。有關課程專為資深高級行政人員而設，學員一般均具有十年或以上工作經驗，在各自領域都有一定資歷，能互相分享業內最獨到的知識及見解。香港城市大學商學院師資優良，教授來自世界各地，在國際上擁有卓越的學術成就。根據最新的「德州大學達拉斯分校管理學院（UTD）全球百大商學院排名榜」，城大學商學院名列全球第41位，並穩佔亞洲第4位。
商業環境瞬息萬變，過往學習的知識可能很快就無法追上時代變遷。歐澤賢教授強調，城大工商管理博士課程糅合理論與實踐，學員在學習各種研究方法後，會在導師一對一指導下撰寫博士論文，過程中所學的研究技巧是終身受用，「企業領袖往往會遇上前所未有的挑戰，或是要面對不同問題，但只要融會貫通應用這些研究技巧，很多問題都能迎刃而解。」
兼備理論與實踐
城大工商管理博士課程修讀期通常為期3至4年（兼讀制），首兩年學員會學習研究方法，以論證其假設的議題，在閱讀文獻資料、收集與分析數據後，作出有依據的結論及有效的解決方案。學員亦會選修與自己研究領域相關的科目作為理論基礎，靈活的課程時間，更能配合資深高級行政人員的繁忙日程。其後兩年，學員會專注撰寫博士論文，為讓學員有更紮實的理論基礎，商學院6個學系提供不同專業範疇，合共130多個選修科目。與此同時，校方亦會透過不同課程及活動連結學員，讓他們互相交流學習。
歐澤賢教授形容，博士論文是知識和經驗不斷累積的過程，最後沉澱和聚焦到一點。他特別強調，由於每位學員的博士論文題目都有所不同，所以每人都會獲派一名導師，給予一對一面對面的指導。為確保人手分配及課程質素，城大工商管理博士課程每年收生數目都有限制，並有一定入學要求，需通過篩選及面試才獲取錄，這亦是令這個課程吸引不少學生報讀的原因。
為社會發展出力
城大工商管理博士課程在國際間亦深受歡迎，至今已有來自近20個國家及地方的學生就讀，當中包括中國內地、歐美、新加坡及台灣。歐澤賢教授分享，近年他更收到來自美國、杜拜、印度及巴基斯坦等地的資深高級行政人員查詢能否網上授課，但都被無奈拒絕。他強調：「我們的博士課程是希望學員能從中有所得益。其中一個重點是面對面指導，網上授課有其局限性，所以不得不回絕有關查詢。」
歐澤賢教授坦言，城大工商管理博士課程雖然無助大學提升排名，但卻能提升學員以至社會水平。他憶述，過往有學員曾深入研究供應鏈系統，更有學員研究「女性領導能力」（Female Leadership）對企業、社會及政經的影響，探討女性領導的優點。「這些研究不但有助學員了解自己行業，發展可應用的新知識，更能推而廣之為社會發展出一分力。」
展望未來，歐澤賢教授希望課程能對社會有更大貢獻，「毫無疑問，學員們都有意欲鑽研自己熟悉的專業領域，但我們鼓勵他們想深一層，顧及整個行業、社會，以至香港、大中華區及環球的企業發展，提升企業在全球化市場環境下的競爭力。」他深信，學員在這幾年的課程當中，不但能收穫充滿挑戰而難忘的經歷，更對個人長遠發展和社會產生正面影響。
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(特約)