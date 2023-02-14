城大工商管理博士課程 裨益個人與社會

現今科技日新月異，商業環境急速變化，商界領袖可能要運用策略性的解決方案，處理各種複雜問題。香港城市大學（下稱城大）商學院工商管理博士（Doctor of Business Administration，下稱城大工商管理博士）課程正好能提供這方面的培訓，透過應用先進的研究助學生解難創新。城大工商管理博士課程主任歐澤賢教授（Professor Muammer OZER）形容，有關課程非常獨特，「這不只是一個學位或名銜而已，我們希望學員能善用研究方法及技巧，這不但對他們個人長遠發展有莫大裨益，更會為經濟、社會及環境帶來正面影響。」

▲ 城大工商管理博士課程專為資深高級行政人員而設。

歐澤賢教授指出，相比坊間的商業碩士或博士課程，或以學術研究為本的哲學博士（PhD），城大工商管理博士課程在學員、師資及課程上都截然不同。有關課程專為資深高級行政人員而設，學員一般均具有十年或以上工作經驗，在各自領域都有一定資歷，能互相分享業內最獨到的知識及見解。香港城市大學商學院師資優良，教授來自世界各地，在國際上擁有卓越的學術成就。根據最新的「德州大學達拉斯分校管理學院（UTD）全球百大商學院排名榜」，城大學商學院名列全球第41位，並穩佔亞洲第4位。

商業環境瞬息萬變，過往學習的知識可能很快就無法追上時代變遷。歐澤賢教授強調，城大工商管理博士課程糅合理論與實踐，學員在學習各種研究方法後，會在導師一對一指導下撰寫博士論文，過程中所學的研究技巧是終身受用，「企業領袖往往會遇上前所未有的挑戰，或是要面對不同問題，但只要融會貫通應用這些研究技巧，很多問題都能迎刃而解。」

兼備理論與實踐

城大工商管理博士課程修讀期通常為期3至4年（兼讀制），首兩年學員會學習研究方法，以論證其假設的議題，在閱讀文獻資料、收集與分析數據後，作出有依據的結論及有效的解決方案。學員亦會選修與自己研究領域相關的科目作為理論基礎，靈活的課程時間，更能配合資深高級行政人員的繁忙日程。其後兩年，學員會專注撰寫博士論文，為讓學員有更紮實的理論基礎，商學院6個學系提供不同專業範疇，合共130多個選修科目。與此同時，校方亦會透過不同課程及活動連結學員，讓他們互相交流學習。

歐澤賢教授形容，博士論文是知識和經驗不斷累積的過程，最後沉澱和聚焦到一點。他特別強調，由於每位學員的博士論文題目都有所不同，所以每人都會獲派一名導師，給予一對一面對面的指導。為確保人手分配及課程質素，城大工商管理博士課程每年收生數目都有限制，並有一定入學要求，需通過篩選及面試才獲取錄，這亦是令這個課程吸引不少學生報讀的原因。

▲ 歐澤賢教授希望城大工商管理博士課程不但能對學員個人發展有所裨益，更會為經濟、社會及環境帶來正面影響。

為社會發展出力

城大工商管理博士課程在國際間亦深受歡迎，至今已有來自近20個國家及地方的學生就讀，當中包括中國內地、歐美、新加坡及台灣。歐澤賢教授分享，近年他更收到來自美國、杜拜、印度及巴基斯坦等地的資深高級行政人員查詢能否網上授課，但都被無奈拒絕。他強調：「我們的博士課程是希望學員能從中有所得益。其中一個重點是面對面指導，網上授課有其局限性，所以不得不回絕有關查詢。」

歐澤賢教授坦言，城大工商管理博士課程雖然無助大學提升排名，但卻能提升學員以至社會水平。他憶述，過往有學員曾深入研究供應鏈系統，更有學員研究「女性領導能力」（Female Leadership）對企業、社會及政經的影響，探討女性領導的優點。「這些研究不但有助學員了解自己行業，發展可應用的新知識，更能推而廣之為社會發展出一分力。」

展望未來，歐澤賢教授希望課程能對社會有更大貢獻，「毫無疑問，學員們都有意欲鑽研自己熟悉的專業領域，但我們鼓勵他們想深一層，顧及整個行業、社會，以至香港、大中華區及環球的企業發展，提升企業在全球化市場環境下的競爭力。」他深信，學員在這幾年的課程當中，不但能收穫充滿挑戰而難忘的經歷，更對個人長遠發展和社會產生正面影響。

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(特約)