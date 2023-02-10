正宗法式地中海菜 新行政總廚打造西式魚鮮風味 副刊版 2023/02/10 分享： 分享： 在香港要品嘗正宗的法式地中海佳餚，LPM Restaurant & Bar正是其一，加上剛有新任行政總廚Adriano Cattaneo上場，特地推出10款全新菜式，以及一系列低酒精和無酒精雞尾酒，在 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 希戈餐廳聯乘周大福 推出浪漫情人節晚餐 今日 希戈餐廳聯乘周大福 推出浪漫情人節晚餐 品味南意傳統盛宴 2023/02/03 品味南意傳統盛宴 銅鑼灣新登場新派Omakase Fine Dining式品嘗19道菜 2023/02/03 銅鑼灣新登場新派Omakase Fine Dining式品嘗19道菜 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環Whey 創意新加坡風味西餐 2023/01/26 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環Whey 創意新加坡風味西餐 【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家 2023/01/09 【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家 海鮮