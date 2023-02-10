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正宗法式地中海菜 新行政總廚打造西式魚鮮風味

副刊版 2023/02/10

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在香港要品嘗正宗的法式地中海佳餚，LPM Restaurant & Bar正是其一，加上剛有新任行政總廚Adriano Cattaneo上場，特地推出10款全新菜式，以及一系列低酒精和無酒精雞尾酒，在

...

欄名 : Food

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