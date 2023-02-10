希戈餐廳聯乘周大福 推出浪漫情人節晚餐

今個情人節，美食配上首飾，為愛侶帶來無限驚喜。香港尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳助理行政總廚Eric Taluy，便以周大福「星旅」系列的北極星的星軌為靈感，構思5道菜情人節晚餐，為愛侶們帶來窩心醉人的歐陸餐

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