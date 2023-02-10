希戈餐廳聯乘周大福 推出浪漫情人節晚餐 副刊版 2023/02/10 分享： 分享： 今個情人節，美食配上首飾，為愛侶帶來無限驚喜。香港尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳助理行政總廚Eric Taluy，便以周大福「星旅」系列的北極星的星軌為靈感，構思5道菜情人節晚餐，為愛侶們帶來窩心醉人的歐陸餐 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 正宗法式地中海菜 新行政總廚打造西式魚鮮風味 今日 正宗法式地中海菜 新行政總廚打造西式魚鮮風味 品味南意傳統盛宴 2023/02/03 品味南意傳統盛宴 銅鑼灣新登場新派Omakase Fine Dining式品嘗19道菜 2023/02/03 銅鑼灣新登場新派Omakase Fine Dining式品嘗19道菜 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環Whey 創意新加坡風味西餐 2023/01/26 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環Whey 創意新加坡風味西餐 【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家 2023/01/09 【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家 酒店 餐廳 美食 法國 菜式 尖沙咀 魚 意大利 甜品 海鮮