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愛神之手 CHANEL

副刊版 2023/02/10

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說到CHANEL本年度Haute Horlogerie（高級鐘錶）的全新系列-Mademoiselle Prive系列Pique-Aiguilles腕錶，筆者想起王家衛一齣叫《愛神之手》的電影，王氏不

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