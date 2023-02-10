  • 20°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 02:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

分手學問

副刊版 2023/02/10

分享：

分享：

「走在一起曾經快樂過、開心過，但現今這感覺已消失，每次見面時只感到難受，不僅是片刻苦楚，而且是纏繞好幾天的痛楚。總會問：為甚麼要這樣做？為甚麼要折磨自己？多次對自己說enough is enough（適可而止），但當想到要分手時，心裏便冒起莫明恐懼，很怕離開後的空虛感覺，更怕缺乏盼望，最怕這是死亡的來臨。」

這並非男女分手前的心路歷程，而是癌症病人對治療的忐忑不安，醫生每次跟病人商討停止治療時，總有一份說分手的感覺。男女分手很難做得漂亮，停止治療的對話更難說得漂亮；男女分手後，還有機會找過新對象，希望尚在人間，但病人停止治療便可能會失去盼望，面前只剩下死亡。

醫生只盼能把傷感減至最低，就如男女分手前，總想說說曾經有過的快樂時刻，醫生定會先提及第一次治療的時間和結果，並強調已曾從治療中得到好處。繼而，男女分手會談及分手原因，例如性格不合、方向不同（另一新歡這點盡量不提）；醫生也同樣會解說繼續治療的好與壞，當壞處多於好處，便應是說分手的時間。

最後，漂亮的男女分手，定說將來仍是朋友；當然病人不會跟治療交上朋友，但醫生定要給病人留盼望，就是有需要時可以重新考慮，並會留意有沒有新藥物發展可以考慮。

分手是學問，雖不想多多練習，但不妨多多學習。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

名利副作用
2023/02/09
名利副作用
皇家婚姻
2023/02/03
皇家婚姻
當爸爸
2023/02/02
當爸爸
站起來
2023/01/27
站起來
尾牙
2023/01/26
尾牙
治療 醫生 癌症 莫樹錦 分手

上一篇文章

[滷水米芝蓮]

下一篇文章

咁都得？真離奇！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？