要預防誤嚥，有兩大方向：甲、改善進食時的不良習慣；乙、強化喉嚨肌肉。

如何改善進食時的不良習慣：一、「食不言」是中國人的養生智慧，邊吃邊說話，最容易誤嚥；二、進食時正坐九十度；三、吞嚥時切忌仰高頭，應微微低頭收下巴，那就可預防食物過早掉入咽喉，減少吸入至呼吸道的風險。

至於強化喉嚨肌肉，主旨是要強化喉嚨、舌頭的肌力，方法如下：

一、把雙手大拇指放在下巴底部，臉朝下，拇指用力推向上，下巴用力往下推，即拇指和下巴鬥力，維持互相鬥力的狀態五秒，會感覺到喉嚨肌肉收緊，那就用對力了。每天做十次。

二、伸出舌頭，用最大力度向分別下、上、右、左延伸，每個方向停留五至十秒，四個方向完成為一組，每日三組。

三、嘴巴合攏，仰高頭至後腦貼到大椎位置，把下巴和喉嚨的肌肉拉伸，停留五至十秒，每天做十次，此動作不僅可鍛練喉嚨肌力，還可順便收雙下巴。

除了上述三組運動外，還有我最喜歡的一招：平時多與人說話、多大聲唱歌、多大聲笑，若做法正確，即發聲清楚中氣十足而非卡在喉嚨發出喃嘸嗡嗡聲，那說話、唱歌、笑聲會令喉嚨肌肉震動和活化。

能發聲清楚的人，吞嚥能力也比聲音沙啞/微弱的人較高，所以等閒無事，找老友吹下水、唱下K，以及盡情放聲大笑便是了，是對身心靈健康一大妙方。（三之三）