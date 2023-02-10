強化跨部門協作 制定完整人才政策

行政長官李家超在去年上任後強調，新一屆特區政府其中一項最重大及迫切的任務，就是「搶企業、搶人才」，當局在去年12月底推出「高端人才通行證計劃」（簡稱「高才通計劃」），藉以吸引海外高質素人才來港發展。

特區政府能夠大刀闊斧，以創新思維制定「高才通計劃」，這點值得肯定，成效亦甚為理想。根據當局回答筆者周三（8日）的立法會會議上，提出有關「高才通計劃」成效的書面質詢，計劃在去年12月28日正式推出至今年1月27日短短一個月，當局合共收到7,417宗申請，批出5,799宗，其中年收入超過250萬港元的「A類申請宗數」高達1,172宗，成功批出470宗申請，有7宗申請被拒，其餘尚在處理當中。

由此可見，香港作為亞洲首屈一指的國際金融中心及大都會，對不少海外高質素人才依然甚有吸引力，而特區政府提出的「高才通計劃」無疑能夠「命中」目標群眾。

忽略「高才通計劃」數據 欠通盤考慮

雖然現階段的「高才通計劃」成效理想，然而當局在回覆筆者書面質詢時指，「高才通計劃」內申請人所從事職業，由其自行申請，且涉及種類繁多，因此入境處沒有備存相關行業或職業的分類統計。這無疑是再一次顯示出，特區政府仍然未能擺脫在吸引人才時欠缺通盤考慮，令筆者感到失望。

整個「高才通計劃」的目標，除了吸引境外人才來港發展，更重要的是有關申請人的資料，本身就是非常寶貴的「大數據」，能讓特區政府知道本港哪些行業在國際間最具有吸引力、哪些行業較為遜色，需要進一步扶持；其中申請人所從事的職業，是最為關鍵及核心的數據，但當局竟然未有備存計劃申請人所從事行業或職業分類統計數據，反映「高才通計劃」中各部門間缺乏溝通協作，政府亦未能運用數據制定人力資源政策。

在此，筆者期望特區政府能夠汲取經驗，重新整理過去「高才通計劃」申請人的就業資料，並且對日後的申請個案就業資料，做好整理、備存及分類工作，為日後制定人力資源政策提供寶貴的大數據。

除了當局未有備存「高才通計劃」申請人就業資料外，勞工及福利局局長孫玉菡在周三立法會會議上，回答容海恩議員提出有關鼓勵生育政策的口頭質詢時表示，政府會締造有利生育的環境，但在市民生育問題上「不宜過分干預」，筆者亦感到十分失望。

補人口吸人才 應更進取鼓勵生育

首先，香港生育率低至0.77，遠低於自然人口補充率2.1的水平，並屬全球最低之一，導致香港人口老化問題極為嚴峻，而特區政府過去多年提倡的「鼓勵但不干預」生育政策方針，亦未見成效。

人口老化會進一步削弱勞動力供應，影響香港長遠經濟發展。特區政府曾表示，香港可以透過吸引海外人才，填補香港勞動力不足的問題，然而一個生育環境不理想的社會，本身亦是制約或妨礙外地人才前往發展的主因，畢竟生兒育女、組織家庭是人生最大的慾求之一。因此，特區政府有需要扭轉過往「鼓勵但不干預」的生育政策，加大對市民生育的政策支持，例如提供更進取的鼓勵生育稅務政策優惠、強化社區託兒服務，甚至生育津貼等。

毫無疑問，吸引境外人才來港發展，以及培養香港本地人才，是一項繁重、但關乎香港社會未來能否繼續繁榮安定的重要工作。因此，特區政府要制定一套完整的人才政策，必然涉及眾多政府部門，各政策局及部門必須加強溝通協作，徹底根治「各自為政」的老毛病，才能令香港擁有一套完善有效的人才政策，促進香港社會長久的繁榮安定。