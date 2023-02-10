ChatGPT驅動 數碼經濟顛覆性發展

近期投資及科技界最為火熱的議題，是人工智慧研究實驗室OpenAI的ChatGPT（或人工智能聊天機器人）橫空出世。ChatGPT「出世」後5天內，其用戶就超過100萬人，而Facebook要用10個月才達到這個里程碑；兩個月後，其活躍用戶已經達1億以上，這是歷史上增長速度最快的應用程式，相比之下Instagram用了2.5年才能達到，而TikTok則用了9個月。

微軟加碼 OpenAI估值達290億美元

ChatGPT正在快速滲透各個行業，並且改變原有的運行邏輯。在教育領域，根據一項針對18歲以上學生的調查顯示，89%通過ChatGPT完成作業、50%借助它來寫論文。ChatGPT的未來發展是難以估量的，因此不僅微軟（Microsoft）對創立ChatGPT的OpenAI再追加了100億美元投資，而且市場估計，該公司價值已高達290億美元。

整個市場都認為，ChatGPT推出預示着AI領域已取得突破性進展，是一場革命性的事件；微軟創辦人比爾蓋茨更是認為，ChatGPT這種人工智能技術出現，具有重大歷史意義，不亞於互聯網和個人電腦的誕生。因此，如同蒸氣時代的蒸氣機、電氣時代的發電機、信息時代的個人計算機和互聯網，目前以ChatGPT為典型代表的人工智能聊天機器人，正成為推動人類進入智能時代的決定性力量，將為數碼經濟發展添加了新引擎、注入了新能量。

簡單地說，ChatGPT是一個由OpenAI新推出的一個人工智能聊天機器人應用程式，但不同於Apple的Siri，ChatGPT是一個大型語言模型的機器學習系統，可以自主地從數據中學習，在對大量的文本數據集進行訓練後，可以輸出複雜的、類人的作品；基本方式是系統能夠從網絡上獲得的海量數據，經過分析後以「人類反饋的強化學習」進行訓練，並且還能夠根據上下文，用相關的人類自然語言生成回應，進行真實、流暢的對話。

如此，ChatGPT就具有了快速理解和回答人類自然語言的能力，它不僅可以回答簡單的問題，並根據上下文進行互動，也能夠對一些需要較專業的知識領域，給出詳盡的答案；ChatGPT不單是聊天機器人，還能撰寫郵件、創作電視劇、音樂、詩歌、繙譯、撰寫廣告計劃和專業論文、通過大學一些學科考試，甚至是編寫簡單的電腦程式等。

知識生產 信息獲取方式大革命

ChatGPT的橫空出世，之所以對許多人帶來前所未有的震撼，並非源於AI技術在一夜之間突然出現重大突破，而是作為一種通用的人工智能程式，當它以普遍、便利、廣泛、零距離、免費的方式，展現在許多人面前時，大眾第一次有機會親身感受到AI的威力，不僅會對AI的功能有無比讚賞，更會激發他們對AI技術更多的好奇與嚮往。

而且，ChatGPT作為一種生成式人工智能，其本質就是一場知識生產方式和信息獲得方式的重大革命。這意味着智能社會到來，意味着內容生產已經從專業生成內容（professionally generated content，PGC）、用戶生成內容（user-generated content，UGC），進入了人工智能生成內容的時代，而ChatGPT則是這個時代的里程碑。

ChatGPT在多重最前沿技術的支撑下，透過強化學習與訓練，把海量的數據智能化，通過智能技術化解人類所面臨的知識和信息約束。在大數據時代，無論是個人還是組織或企業，數碼化轉化是其社會及經濟發展必然之路，但就目前現實情況來說，企業數碼轉型所面臨的最大障礙，就是如何利用智能化技術處理海量數據。

從數碼經濟的發展歷程來看，首先，數碼經濟初期主要是從低效的管道價值鏈，向高效率的管道價值鏈轉型。在傳統工業社會，廠商的價值創造，在於企業產品及服務的市場細分化、專業化和規模化生產、品牌定位，以及由確定渠道送到消費者手上。這是一種「管道式」的單一價值創造鏈，通過管道，價值是一步一步創造和傳遞的過程，廠商在一端，消費者在另一端，廠商設計產品或服務，製造產品，然後投入市場銷售，最後消費者購買這種產品或服務，實現價值創造。

在激烈的市場競爭中，廠商以資源、技術、管理等優勢創造價值而取勝，消費者以購買來實現價值。在數碼經濟發展初期，企業就是利用大數據技術，節約傳統經濟中的搜尋、複製、交通、追蹤和驗證等各種成本，讓低效率的管道變成高效率管道，以提高企業效率，其產品基本上是專業生成內容，例如出版、媒體、流通、音樂等行業轉型的情況就是如此。

其次，數碼經濟由低效的管道價值鏈，向平台經濟轉型。在大數據時代，現代的網絡智能技術，不僅讓萬物互聯，也讓萬物性質疊加：萬物互聯是把傳統的單一管道式綫性關係，轉換成複雜多變的網絡關係或非綫性關係；性質疊加則是把事物的功能或性質，如雲一樣可疊加在一起，任何一種事物同時具有多種性質或功能，每一種事物都是多種性質或功能的疊加，如此一種事物同時是多種事物。

智能技術未普及 礙企業數碼轉型

在平台經濟世界裏，不僅市場主體價值創造在空間上得以無限擴展、時間得以無限蔓延，價值創造的機會以非綫性方式增長，而且在不同的時空中，市場主體的角色可不斷切換，市場主體價值創造的機會更是凸型增長（convex growth），每一個市場主體能夠與他人有更多連接與互動，與傳統的管道式的綫性價值鏈價值創造完全不同。在平台經濟中，價值能夠在不同的時空中，以不同的方式得以創造、改變、交換和使用，其產品基本上是用戶生成內容或定制化生產，這就是當前數碼經濟充滿活力及快速成長的關鍵所在。

但是，在平台經濟時代，面對海量的數據，如果沒有掌握智能化技術，用戶或受制於廠商（這就是為何網絡上推介盛行的原因），或要以高代價購買智能化處理好的信息，這也是目前企業數碼化轉型面臨的最大困難與障礙。

降企業成本 全面增經濟運行效率

對智能社會來說，ChatGPT之所以具有里程碑式的意義，就在於透過人工智能技術，能夠讓人類無成本或低成本，直接獲得經過智能化技術處理的信息與知識，這不僅將全面降低人類生活及企業運行的各種成本，也為價值創造開闢了一條新途徑。可以說，正是這條途徑，不僅讓知識及信息獲得的方式發展了根本性變化，也會讓未來經濟運行中的組織結構、行為方式等，發生根本性變化，讓整個經濟運行的效率全面提升，從而推動數碼經濟出現顛覆性發展。

當然，就目前人工智能技術而言，盡管ChatGPT仍然存在缺陷與不足，但是它能夠在激烈的市場競爭及技術進步中不斷完善，而且其缺陷與不足也只能在廣泛的應用中不斷發現與調整。因此，人工智能應用上的重大變革，對社會生活及企業運行帶來的重大影響，實在不可低估，也正是出於這意義，ChatGPT將驅動數碼經濟發展進入一個新時代。

▲ ChatGPT之所以具有里程碑式的意義，在於透過人工智能技術，能夠讓人類無成本或低成本，直接獲得經過智能化技術處理的信息與知識，讓整個經濟運行的效率全面提升，從而推動數碼經濟出現顛覆性發展。（路透社資料圖片）