本港與內地周一（6日）起全面通關，內地同時容許內地旅行社復辦出境遊，打通停頓3年的旅遊大門，本港與內地互訪需求急升，對冰封多年的本港旅行社而言，港人北上旅遊同樣是重要商機。

主力內地綫的中旅社表示，短短

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