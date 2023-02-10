北上仍較南下多 旅社搶攻內地團 優惠價多路綫吸客 粵短綫西藏雲南受捧 港聞版 2023/02/10 分享： 分享： 本港與內地周一（6日）起全面通關，內地同時容許內地旅行社復辦出境遊，打通停頓3年的旅遊大門，本港與內地互訪需求急升，對冰封多年的本港旅行社而言，港人北上旅遊同樣是重要商機。 主力內地綫的中旅社表示，短短 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 報道系列 : 通關大機遇 相關文章 內地國際航班量未回復 港搶客良機 今日 內地國際航班量未回復 港搶客良機 旅遊平台預訂量 涉內地飈3倍 今日 旅遊平台預訂量 涉內地飈3倍 全球推廣+送機票 料海外客有序回升 今日 全球推廣+送機票 料海外客有序回升 你可能感興趣 內地國際航班量未回復 港搶客良機 今日 01:00 內地國際航班量未回復 港搶客良機 旅遊平台預訂量 涉內地飈3倍 今日 01:00 旅遊平台預訂量 涉內地飈3倍 全球推廣+送機票 料海外客有序回升 今日 01:00 全球推廣+送機票 料海外客有序回升 旅遊行業 中國旅行社 疫情 中國 香港 日本 北京 上海 深圳 機場