年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 行政人員版 2023/02/10 分享： 分享： 最近社交媒體湧現很多「給十九歲的我」標題式貼文，圖文並茂。筆者也在回憶19歲的時候，曾經做過那些刻骨銘心的事情，那年以大學生身份替剛成立的愛滋病基金會做了1年義工，籌辦多個有意義的活動，見證某個時代的 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 2023/02/03 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 2023/01/27 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 2023/01/20 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 2023/01/13 中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 2023/01/06 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 科技軟件 科技硬件 大學 ESG 元宇宙 區塊鏈 科研 創新科技及應用