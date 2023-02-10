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年輕人向前大步走 藉創科創業創未來

行政人員版 2023/02/10

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最近社交媒體湧現很多「給十九歲的我」標題式貼文，圖文並茂。筆者也在回憶19歲的時候，曾經做過那些刻骨銘心的事情，那年以大學生身份替剛成立的愛滋病基金會做了1年義工，籌辦多個有意義的活動，見證某個時代的

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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