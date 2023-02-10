iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航 行政人員版 2023/02/10 分享： 分享： 自蘋果在iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max引入「動態島」（Dynamic Island）功能，Google昨（9日）宣布，Google Maps App將支援Live ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 今日 小米13系列國際版 2月26日晚上公布 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 2023/02/08 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接 2023/02/08 華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 2023/02/07 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 美初創新3D打印 冀60天內製造火箭 2023/02/07 美初創新3D打印 冀60天內製造火箭 商業 科技行業 IT技術 交通 Google iPhone 導航 Google Maps iPhone 14 Pro