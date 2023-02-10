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iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航

行政人員版 2023/02/10

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自蘋果在iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max引入「動態島」（Dynamic Island）功能，Google昨（9日）宣布，Google Maps App將支援Live

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