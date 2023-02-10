小米13系列國際版 2月26日晚上公布 行政人員版 2023/02/10 分享： 分享： 小米13系列包括小米13、小米13 Pro，已早在去年12月發布，惟現時僅於中國市場發售。小米官方最新公布，將於香港時間2月26日晚上11時，MWC 2023揭幕前公布小米13系列國際版，並將有多款結 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航 今日 iPhone「動態島」 顯示Google Maps導航 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 2023/02/08 開發iOS瀏覽器 Google冀搶先機？ 華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接 2023/02/08 華為新無綫耳機 混合降噪雙設備連接 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 2023/02/07 主持擁逾50訂閱 享YouTube共同直播 美初創新3D打印 冀60天內製造火箭 2023/02/07 美初創新3D打印 冀60天內製造火箭 科技行業 科技軟件 科技硬件 智能手機 產品 品牌 人工智能 小米 物聯網 相機