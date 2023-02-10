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小米13系列國際版 2月26日晚上公布

行政人員版 2023/02/10

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小米13系列包括小米13、小米13 Pro，已早在去年12月發布，惟現時僅於中國市場發售。小米官方最新公布，將於香港時間2月26日晚上11時，MWC 2023揭幕前公布小米13系列國際版，並將有多款結

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