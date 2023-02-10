恒隆商場情人節消費獎賞 「hello甜蜜獻禮」三重回贈禮遇

唔經唔覺，下星期就到情人節，黛安聽公關姊妹講，恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街1號及渣打銀行大廈），今日起至4月30日期間，將為大家準備咗「hello甜蜜獻禮」，讓你為摯愛挑選別出心裁嘅禮物，仲有機會獲取高達$400回贈獎賞！

其中「hello恒隆商場獎賞計劃」仲會為hello會員提供情人節餐飲推介，以及限定優惠攻略，例如幫襯中環指定餐飲商戶，參與「嘗味中環」活動消費滿$2,000，可獲贈$300中環電子餐飲禮券。而參與「嘗味中環」嘅會員，額外於最少一間零售商戶以電子消費滿指定金額，亦可獲高達$700電子禮券回贈獎賞。

另外，2月11及12日，下午2至5時喺山頂廣場以電子貨幣即日累積消費滿$300或以上，可換領情人節限定「個人化手寫瑪瑙石片」參加證，由西洋書法家於具有消除負能量及有助增進感情嘅瑪瑙石寫上專屬字句，送畀摰愛夠晒窩心。而山頂廣場兩大特色打卡位喺本周六（11日）正式登場，其中三樓觀景台由逾千個彩色燈籠砌成嘅「幻彩天幕」，配上維港夜景，打卡一流呀！

本文轉載自《晴報》

▲ 野田蟹道的日本廚師發辦全蟹宴

▲ Fashion Walk的Calle Ocho餐廳