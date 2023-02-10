一田×JETRO北海道食品祭 6大展場化身美食橫丁

日本美食幾時都咁吸引，黛安打聽到，一田超市（沙田、大埔、荃灣、觀塘、將軍澳、葵芳）會聯同日本貿易振興機構（JETRO Hong Kong），即日至2月22日舉辦「一田ｘ北海道‧北の美食指南」，6大展場將化身北海道美食橫丁，重現紅磚倉庫群、酪農農舍設計主題，可買到多款伴手禮、拉麵、農產精肉水產等產品。

場內亦有4大人氣牛乳芝士蛋糕，包括函館名店「Petite Merveille芝士蛋糕」、「Ringring酒糟年輪蛋糕」等。今次一田仲特別引入北海道有89年歷史老字號甜品店嘅「六花亭朱古力」、鬆脆嘅「美冬朱古力千層酥」、十勝產手工「花畑牧場牛奶糖／焦糖爆谷」等伴手禮，以甜品喚醒大家旅行嘅味蕾記憶。北海道嘅高質農產品、精肉及海產同樣搶手，例如口感鬆軟嘅「男爵馬鈴薯」、日本四大豚之一嘅「夢之大地豚腩燒肉」、被日本譽為「幻之蟹」嘅「原隻珍寶花咲蟹」等。

另外，其中5個指定展場更設「北海道洋蔥Catcher」遊戲，只要喺指定展場單一消費淨額每滿$200，即可兌換代幣1個及1次遊戲機會，有機會夾走日本鮮甜多汁嘅北海道靚洋蔥返屋企㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ Shinya富良野芝士蛋糕

▲ 北海道冰鮮大雪牛