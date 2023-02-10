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置業好過創業

行政人員版 04:00 2023/02/10

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據報道，陷入財困的凱施餅店最近以8,300萬賣出尖沙咀地舖。該物業在2004年以4,800萬買入，19年間帳面賺3,500萬，升幅不算多，平均每年只是2.9%，但如沒搞生意，持舖收租已可過不錯的生活，更不用陷入財困。我2012年創業時，先後賣了兩層樓作創業資金和初期生活費。創業初期我幾乎沒收入，其後絕大部分時間收入也比打工時少，如當初沒創業，相信財務狀況比現在還要好，而我已算是成功創業，現在已成為最具規模的本地營銷集團。

創業風險很高，回報未必相稱，如果單單想建立財富，置業可能比創業更好。早幾年我跟同事上理財課，我說最低風險的創富方法是努力工作，然後持之以恒地儲蓄和累積資產，假以時日要達至財務自由並不困難。

由於創業並不是建立財富最穩陣的方法，如果創業者因為看到機會，認為自己可以搵到很多錢而創業的話，我會勸他們不要創業，因為風險往往比想像中高，搵錢的動力也不足以令創業者在逆境時堅持。如果創業者希望解決社會問題或人們的痛點，願意為這理想不計報酬地工作，構想的方案有機會自給自足，而自己又做好風險管理的話，才應該放膽嘗試。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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