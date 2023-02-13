亞洲品牌及營銷界高峰論壇（MarketingPulse）及亞洲電子商貿高峰論壇（eTailingPulse） 滙聚國際商貿奇才　現場分享多元案例　激發營銷新思維

企業要不斷創新，才能夠在急促多變的市場中維持競爭優勢和找到新商機，並吸引新一代的年輕客戶。因此不少企業愈來愈重視與目標消費者的聯繫，藉此建立品牌形象，透過多元化的營銷策略回應當今消費者的需求。香港貿易發展局（香港貿發局）舉辦的二合一論壇「亞洲品牌及營銷界高峰論壇」（MarketingPulse）及亞洲電子商貿高峰論壇（eTailingPulse），透過分享環球品牌營銷和電商成功案例與最新市場趨勢，給一眾企業營銷人員、廣告以至電商從業員帶來富啟發意義的新思維。

論壇今年邀請了多位國際頂級品牌的代表，包括Baccarat、可口可樂、Fortnum & Mason、Mars、百事、POP MART、Qeelin、Spotify及kapok等等分享多個緊貼市場的議題，例如「故事營銷」、「Web3」、「ESG」、「虛擬網紅」及「數據驅動營銷」等，絕對能滿足企業營銷人員的所想所需。

今屆的MarketingPulse及eTailingPulse將在香港會議展覽中心實體舉行，除了行業領袖分享，亦安排多場營銷及電商實用工作坊、InnoTalks、交流活動以及展示一眾營銷及電商方案服務公司的展覽會等，為與會者帶來全方位的環球營銷及電商的資訊和策略。

▲ MarketingPulse及eTailingPulse設有行業領袖分享、營銷及電商實用工作坊、交流活動、營銷及電商方案展覽等多元化活動。

故事營銷 與顧客建立共感

品牌塑造有很多不同的手法，採用故事的形式注入情感，可以在消費者心中提升品牌的核心文化價值，在營銷的過程中，透過釋放品牌核心情感能量說好品牌故事。

為人熟悉的品牌百事可樂在品牌營銷方面有獨到經驗。百事尤為重視產品設計與營銷的緊密關係，其高級副總裁及環球首席設計官 Mauro Porcini是知名的設計師，十分重視產品與品牌體驗的關係，他將在「與百事環球首席設計官對話：融合市場營銷與設計，成就無限可能」環節和與會者直接交流，分享設計產品時如何兼顧使用者體驗、人性化設計和市場推廣元素，從而建立正面品牌形象及提升營銷表現。

在英國擁有逾三百年歷史的皇室御用品牌Fortnum & Mason，一直維持品牌的格調之餘，也能貼近消費者習慣，緊貼市場的趨勢，透過提供綫上綫下（O2O）購物渠道、開設專門店、提升消費者在店鋪的購物體驗等方式，令門市成為不少消費者打卡朝聖、或旅客選購手信的選擇。Fortnum & Mason亞太區董事總經理趙嘉曼會以「Fortnum & Mason─跨越三百年的品牌如何在當今世代延續傳奇」為題，和大家分享品牌如何保持活力，繼續成為深受海內外消費者喜愛的頂級品牌。

▲ 左：百事可樂高級副總裁及環球首席設計官 Mauro Porcini，及右：Fortnum & Mason 亞太區董事總經理趙嘉曼

水晶品牌Baccarat是經典的奢侈品代表，他們注意到建立良好品牌形象是在VUCA時代中，保持品牌實力、吸引和留住消費者的重要策略。Baccarat首席執行官Margareth Henriquez, PhD有眾多的奢侈品牌管理經驗，將會以「奢侈品牌營銷的藝術：Baccarat的傳奇故事」為題，分享奢侈品牌的營銷關鍵。而Baccarat亞太區首席執行官Clément Brunet-Moret亦會親身出席論壇，與會者可以把握機會了解更多奢侈品牌的推廣秘訣。

▲ 左：Baccarat 首席執行官Margareth Henriquez, PhD，及右：Baccarat亞太區首席執行官Clément Brunet-Moret

用心發展營銷科技 塑造更佳品牌定位

過去幾年的疫情催生了科技發展，在營銷方面也不例外。除了企業常用的數碼營銷策略之外，海外一些知名品牌也積極發展數據驅動營銷科技，改進產品設計和提升品牌定位。

論壇邀請了曾任可口可樂Happiness Institute主席，以及環球營銷總監的Silvia Garcia來分享「幸福感與市場營銷的藝術與科學」。提起可口可樂就離不開「快樂」二字，想知道他們如何運用「腦神經營銷學」（Neuromarketing）建立深入民心的快樂品牌形象，精準地打動消費者，延續品牌的壽命和增加盈利，就絕對不能錯過她的分享。

另一間知名的食品製造公司Mars則善用大數據和數碼營銷策略提升業務，大家耳熟能詳的零食m&m's、麥提莎和士力架正正是Mars的出品。Mars環球首席數碼營銷官(2020-2022) Moritz von der Linden是營銷科技的專家，他善用數據幫助Mars針對目標消費者作出更有效的營銷，與消費者建立更緊密的聯繫。Moritz將會以「大膽創新 與時並進：運用科技使品牌永不過時」為題與參加者分享他的心得，傳授利用科技促進品牌發展的奧秘。

▲ 左：Mars環球首席數碼營銷官(2020-2022)Moritz von der Linden，及右：前可口可樂Happiness Institute主席、環球營銷總監Silvia Garcia

關注Z世代喜好 開發下一個消費藍海

世界的未來是屬於年輕人的，愈來愈多企業針對年輕世代的特質制定不同的品牌和營銷策略。上一代較為看重產品或服務的價錢，而年輕的Z世代則更重視品牌價值觀及與自己的連繫。企業如果要抓緊這一批成長中的消費者，就要了解他們所重視的價值觀，並以此制定相應的營銷方向。

串流音樂平台Spotify一直以來深入鑽研Z世代聽音樂的習慣和他們核心價值，從而穩佔了串流音樂平台的領導地位。MarketingPulse & eTailingPulse邀請了Spotify 全球廣告經銷商負責人 Gaëtan Belaud以「收聽Spotify：從音樂喜好以至潮流了解Z世代」為題，和大家一起解構未來消費潛力無限的Z世代之特徵和喜好。

活躍於社交媒體、喜用網購、熱衷個人化體驗等也是不少Z世代的特質。在香港經營了逾15年的精品店kapok擁有多間特色門市，是不少潮人的必去之選。除了門市之外，更設有網站供消費者選購產品。想要了解香港零售業的轉變和長遠發展，就不能夠錯過kapok創辦人Arnault Castel的分享。

▲ 左：kapok創辦人Arnault Castel，及右：Spotify 全球廣告經銷商負責人 Gaëtan Belaud

2月13及14日快閃25折優惠

香港貿易發展局在2月13及14日推出快閃優惠，使用優惠碼「SMA01K5P」即可享受25折（港幣$488）的優惠購買論壇通行證，對數碼營銷有興趣的朋友，千萬不要錯過！

hket.com讀者獨家優惠35折

如果錯過了上述的限時優惠也不要緊！香港貿發局特別為hket.com的讀者準備了35折專屬優惠碼「MBU01N3P」，以港幣$683（原價港幣$1,950）參加實體論壇，與來自世界各地的與會者交流！

報名連結：https://bit.ly/3jmgRQj

亞洲營銷及電子商貿界高峰論壇詳情：https://www.marketingpulse.com.hk/tc

MarketingPulse是香港貿發局呈獻HKTDC Pulse系列論壇之一。HKTDC Pulse系列論壇在2023年3月同期舉行，包括「亞洲影視娛樂論壇」、「亞洲電子商貿高峰論壇」及「亞洲品牌及營銷界高峰論壇」，滙聚營銷、娛樂及電子商務的業界代表。透過深入探討多樣化主題，包括娛樂營銷、內容創作發展、數碼轉型、創新故事敘述、數據分析、直播營銷等，為與會者帶來前瞻性的創意視野，並從中探索嶄新的科技應用和商業模式。

(特約)