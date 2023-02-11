JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 副刊版 2023/02/11 分享： 分享： 今年2月，日本食品海外推廣中心（JFOODO）推出「日本便當-匠人之藝匠心之味」活動，為港人帶來一場可滿足視覺與味蕾的和風盛宴。超過10間日本餐廳由即日起至2月21日期間，分別推出不同款式的正宗日式便 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 今日 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 vVARDIS 牙齒抗衰老 2023/02/07 vVARDIS 牙齒抗衰老 精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉 2023/02/06 精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉 康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品 2023/01/30 康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品 敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單 2023/01/28 敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單 日本 餐廳 中環 食品 菜式 金鐘 牛 燒肉 宮崎 香格里拉