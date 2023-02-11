JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場

今年2月，日本食品海外推廣中心（JFOODO）推出「日本便當-匠人之藝匠心之味」活動，為港人帶來一場可滿足視覺與味蕾的和風盛宴。超過10間日本餐廳由即日起至2月21日期間，分別推出不同款式的正宗日式便

...