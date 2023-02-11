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JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場

副刊版 2023/02/11

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今年2月，日本食品海外推廣中心（JFOODO）推出「日本便當-匠人之藝匠心之味」活動，為港人帶來一場可滿足視覺與味蕾的和風盛宴。超過10間日本餐廳由即日起至2月21日期間，分別推出不同款式的正宗日式便

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欄名 : 新鮮熱辣

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