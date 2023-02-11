麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房 副刊版 2023/02/11 分享： 分享： 開關後，Staycation意慾已不像上兩年般旺盛，不過偶爾兩日一夜留港玩玩，住酒店仍有一定吸引力。入住比鄰機場的全新麗豪航天城酒店，有足足15間親子主題房、露台相連房以及遊戲房，適合一家大細周末留宿 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園 2023/01/26 林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園 大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開 2023/01/19 大埔白梅怒放 沙田湖畔賞銀杏 橙紅落羽杉各區盛開 設計光譜 常行展進駐PMQ 2023/01/05 設計光譜 常行展進駐PMQ 攝影師航拍紅葉景色獲激讚 將軍澳賞紅秘境媲美大棠 2023/01/03 攝影師航拍紅葉景色獲激讚 將軍澳賞紅秘境媲美大棠 故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊 2022/12/28 故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊 酒店 機場 酒吧 Staycation 大嶼山 香港國際機場 Resort 亞洲國際博覽館 11 SKIES