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麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房

副刊版 2023/02/11

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開關後，Staycation意慾已不像上兩年般旺盛，不過偶爾兩日一夜留港玩玩，住酒店仍有一定吸引力。入住比鄰機場的全新麗豪航天城酒店，有足足15間親子主題房、露台相連房以及遊戲房，適合一家大細周末留宿

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欄名 : 本地遊

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