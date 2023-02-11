情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 副刊版 2023/02/11 分享： 分享： 喜歡飲日本清酒的話，就不要錯過日本貿易振興機構主辦的「Your First Love Sake」活動，即日起至2月14日於The Mira Place中庭舉行，11至12日更設有清酒試飲，能免費試到多 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 今日 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 vVARDIS 牙齒抗衰老 2023/02/07 vVARDIS 牙齒抗衰老 精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉 2023/02/06 精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉 康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品 2023/01/30 康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品 敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單 2023/01/28 敏華冰廳進駐K11 Art Mall 推出全新黃金滋味餐單 日本 尖沙咀 工作坊 清酒 櫻花 商場活動