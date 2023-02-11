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情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲

副刊版 2023/02/11

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喜歡飲日本清酒的話，就不要錯過日本貿易振興機構主辦的「Your First Love Sake」活動，即日起至2月14日於The Mira Place中庭舉行，11至12日更設有清酒試飲，能免費試到多

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欄名 : 新鮮熱辣

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