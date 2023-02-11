長實營業部首席經理 郭子威：加息未完 樓價上半年橫行

美國聯儲局雖然暗示通脹已經見頂回落，但離當局可接受的2%通脹目標，仍有一段距離，由於本港資金市場隨美元轉弱已有所變化，與樓按相關的一個月港元拆息，已

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