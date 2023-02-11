業界點睇？ 置業家居 2023/02/11 分享： 分享： 長實營業部首席經理 郭子威：加息未完 樓價上半年橫行 美國聯儲局雖然暗示通脹已經見頂回落，但離當局可接受的2%通脹目標，仍有一段距離，由於本港資金市場隨美元轉弱已有所變化，與樓按相關的一個月港元拆息，已 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 今日 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 今日 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 投資者入市 大額成交按月升近七成 今日 投資者入市 大額成交按月升近七成 你可能感興趣 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 今日 01:00 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 今日 01:00 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 投資者入市 大額成交按月升近七成 今日 01:00 投資者入市 大額成交按月升近七成 最新專欄文章 更多 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 今日 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 投資者入市 大額成交按月升近七成 今日 投資者入市 大額成交按月升近七成 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 今日 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 獨家 - 專訪滙豐私銀范卓雲：迎港股復甦第二波 2023/02/06 專訪滙豐私銀范卓雲：迎港股復甦第二波 內房銷售最快年中重回正增長 2023/02/06 內房銷售最快年中重回正增長 銀行 美元 二手市場 加息 王美鳳