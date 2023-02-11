將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 置業家居 2023/02/11 分享： 分享： 【直擊最新二手市況】中港通關後，二手成交表現向好，多個受內地買家歡迎的區份，睇樓量均上升兩成或以上，亦帶動相關區份買賣增加。 將軍澳區本月截至8日已錄約104宗成交，相較上月同期90宗，增加約15.6% ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 今日 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 業界點睇？ 今日 業界點睇？ 投資者入市 大額成交按月升近七成 今日 投資者入市 大額成交按月升近七成 你可能感興趣 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 今日 01:00 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 業界點睇？ 今日 01:00 業界點睇？ 投資者入市 大額成交按月升近七成 今日 01:00 投資者入市 大額成交按月升近七成 最新專欄文章 更多 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 今日 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 投資者入市 大額成交按月升近七成 今日 投資者入市 大額成交按月升近七成 業界點睇？ 今日 業界點睇？ 獨家 - 專訪滙豐私銀范卓雲：迎港股復甦第二波 2023/02/06 專訪滙豐私銀范卓雲：迎港股復甦第二波 內房銷售最快年中重回正增長 2023/02/06 內房銷售最快年中重回正增長 放盤 豪宅 二手市場 將軍澳中心 THE PARKSIDE LP6 Lexington Hill 翠濤閣 海之戀 擎天半島