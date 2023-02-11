將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎

【直擊最新二手市況】中港通關後，二手成交表現向好，多個受內地買家歡迎的區份，睇樓量均上升兩成或以上，亦帶動相關區份買賣增加。

將軍澳區本月截至8日已錄約104宗成交，相較上月同期90宗，增加約15.6%

...