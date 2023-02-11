投資者入市 大額成交按月升近七成 置業家居 2023/02/11 分享： 分享： 【直擊最新一手市況】中港兩地通關，為樓市帶來提振作用，不單止二手成交向好，一手亦有價有量，成交量按月急升之餘，也有多個新盤錄得大額成交，吸引實力投資者趁勢出擊。 受通關帶動下，上月一手成交量再現反彈，錄 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 今日 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 業界點睇？ 今日 業界點睇？ 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 今日 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 你可能感興趣 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 今日 01:00 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 業界點睇？ 今日 01:00 業界點睇？ 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 今日 01:00 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 最新專欄文章 更多 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 今日 中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 今日 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 業界點睇？ 今日 業界點睇？ 獨家 - 專訪滙豐私銀范卓雲：迎港股復甦第二波 2023/02/06 專訪滙豐私銀范卓雲：迎港股復甦第二波 內房銷售最快年中重回正增長 2023/02/06 內房銷售最快年中重回正增長 財政預算案 一手市場 皇第 天鑄 St. George's Mansions