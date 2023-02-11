投資者入市 大額成交按月升近七成

【直擊最新一手市況】中港兩地通關，為樓市帶來提振作用，不單止二手成交向好，一手亦有價有量，成交量按月急升之餘，也有多個新盤錄得大額成交，吸引實力投資者趁勢出擊。

受通關帶動下，上月一手成交量再現反彈，錄

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