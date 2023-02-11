中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向 置業家居 2023/02/11 分享： 分享： 市場憧憬達3年的中港通關，終於全面落實，即時為市場注入強心針，無論新盤及二手成交量均同步上揚，一掃去年第四季加息陰霾，樓價亦漸見復甦，但本港按揭息口仍未見頂，加上外圍政經形勢也牽動大局，到底現時屬谷底 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 業界點睇？ 今日 業界點睇？ 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 今日 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 投資者入市 大額成交按月升近七成 今日 投資者入市 大額成交按月升近七成 你可能感興趣 業界點睇？ 今日 01:00 業界點睇？ 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 今日 01:00 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 投資者入市 大額成交按月升近七成 今日 01:00 投資者入市 大額成交按月升近七成 最新專欄文章 更多 投資者入市 大額成交按月升近七成 今日 投資者入市 大額成交按月升近七成 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 今日 將軍澳區 8日速錄逾百宗成交 2房受歡迎 業界點睇？ 今日 業界點睇？ 獨家 - 專訪滙豐私銀范卓雲：迎港股復甦第二波 2023/02/06 專訪滙豐私銀范卓雲：迎港股復甦第二波 內房銷售最快年中重回正增長 2023/02/06 內房銷售最快年中重回正增長 豪宅 銀行 一手市場 二手市場 CCL 東港城 映灣園 天匯