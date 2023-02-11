中港全面通關 一二手齊起哄 專家分析後市去向

市場憧憬達3年的中港通關，終於全面落實，即時為市場注入強心針，無論新盤及二手成交量均同步上揚，一掃去年第四季加息陰霾，樓價亦漸見復甦，但本港按揭息口仍未見頂，加上外圍政經形勢也牽動大局，到底現時屬谷底

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