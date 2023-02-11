東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價

隨着市況轉好，多個發展商趁勢推盤，當中由會德豐發展的東九龍KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO，已於周四（9日）上載樓書，並定於下周開放示範單位及開價。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，

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