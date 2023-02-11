東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 置業家居 2023/02/11 分享： 分享： 隨着市況轉好，多個發展商趁勢推盤，當中由會德豐發展的東九龍KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO，已於周四（9日）上載樓書，並定於下周開放示範單位及開價。 會德豐地產常務董事黃光耀表示， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 2023/02/04 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 2023/01/14 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 2023/01/07 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 2022/12/24 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 2022/12/17 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 一手市場 KOKO HILLS 揚海 銀行