佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起

離珠海拱北只需15分鐘車程的中山佳境康城，以位置優越、交通便捷為賣點，目前在港推售的其3至4房戶型，接近現樓階段，入場價由￥239萬起。

由5期發展的佳境康城，發展商為中山市駿佳房地產開發有限公司。項目

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