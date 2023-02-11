佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 置業家居 2023/02/11 分享： 分享： 離珠海拱北只需15分鐘車程的中山佳境康城，以位置優越、交通便捷為賣點，目前在港推售的其3至4房戶型，接近現樓階段，入場價由￥239萬起。 由5期發展的佳境康城，發展商為中山市駿佳房地產開發有限公司。項目 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 2023/02/04 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 2023/01/07 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 2022/12/24 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 2022/12/17 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 2022/11/19 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 發展商 大灣區 珠海 中山