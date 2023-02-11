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佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起

置業家居 2023/02/11

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離珠海拱北只需15分鐘車程的中山佳境康城，以位置優越、交通便捷為賣點，目前在港推售的其3至4房戶型，接近現樓階段，入場價由￥239萬起。

由5期發展的佳境康城，發展商為中山市駿佳房地產開發有限公司。項目

...

欄名 : 大灣區樓市

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發展商 大灣區 珠海 中山

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