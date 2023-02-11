倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室

英國倫敦發展蓬勃之餘，生活及教育配套亦完善，吸引不少港人移居。是次介紹的單幢盤London Square Croydon，坐落於距離倫敦市中心僅20分鐘車程的克羅伊登（Croydon），樓花期僅半年多

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