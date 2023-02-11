【焦點一】Rising Talents Awards 表揚新晉設計師 置業家居 2023/02/11 分享： 分享： 為紀念畢加索逝世50周年，今屆Maison&Objet特別以他的出生地西班牙，作為選拔新晉設計師的基本條件。7位獲表揚的西班牙設計師，包括Marta Ayala Herrera、Max Milà ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 家居頭條 相關文章 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 今日 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 【焦點二】Antonio Arico 陶土家品 地中海風情 今日 【焦點二】Antonio Arico 陶土家品 地中海風情 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 今日 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 你可能感興趣 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 今日 01:00 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 【焦點二】Antonio Arico 陶土家品 地中海風情 今日 01:00 【焦點二】Antonio Arico 陶土家品 地中海風情 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 今日 01:00 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 最新專欄文章 更多 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 今日 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 今日 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 【焦點二】Antonio Arico 陶土家品 地中海風情 今日 【焦點二】Antonio Arico 陶土家品 地中海風情 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 2023/01/28 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 2023/01/28 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 法國 展覽 家具 家品 消費資訊