【焦點二】Antonio Arico 陶土家品 地中海風情 置業家居 2023/02/11 分享： 分享： 與筆者相識多年的意大利設計師Antonio Aricò，亦於春季展覽推出首個原色陶土家品系列Magna Graecia，並由合作無間的意大利家居品牌Seletti負責出品。適用於室內及戶外的陶土系列， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 家居頭條 相關文章 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 今日 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 【焦點一】Rising Talents Awards 表揚新晉設計師 今日 【焦點一】Rising Talents Awards 表揚新晉設計師 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 今日 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 你可能感興趣 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 今日 01:00 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 【焦點一】Rising Talents Awards 表揚新晉設計師 今日 01:00 【焦點一】Rising Talents Awards 表揚新晉設計師 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 今日 01:00 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 最新專欄文章 更多 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 今日 Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 今日 【焦點三】Pulpo傢俬系列 工藝傳承新思維 【焦點一】Rising Talents Awards 表揚新晉設計師 今日 【焦點一】Rising Talents Awards 表揚新晉設計師 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 2023/01/28 CES 2023精采落幕 科技創新 人類安全 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 2023/01/28 【推介3】LG無綫傳輸技術 97吋OLED TV率先用 法國 展覽 家具 家品 消費資訊 地中海