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【焦點二】Antonio Arico 陶土家品 地中海風情

置業家居 2023/02/11

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與筆者相識多年的意大利設計師Antonio Aricò，亦於春季展覽推出首個原色陶土家品系列Magna Graecia，並由合作無間的意大利家居品牌Seletti負責出品。適用於室內及戶外的陶土系列，

...

欄名 : 家居頭條

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