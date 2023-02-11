Maison&Objet 2023春季展覽 「Take Care」主題 互相照顧‧關愛地球

法國巴黎的年度盛事，Maison&Objet 2023春季展覽剛於1月23日圓滿結束。今年大會以「Take Care！」為主題，希望設計業界與全球同步，更懂愛自己、愛別人、愛地球。雖然展覽首天適逢法國

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