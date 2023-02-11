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情人節布置家品 在家享受浪漫時刻

置業家居 2023/02/11

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情人節將至，除了外出慶祝之外，亦可選擇居家約會，於家中一起粉飾布置，或者享受二人下廚樂趣，同樣可以製造浪漫驚喜。大型家居品牌Francfranc及at.home都推出一系列家品優惠，包括多款實用廚具及

...

欄名 : 家居新知

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