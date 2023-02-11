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葡萄牙Rug'Society 當代藝術圖鑑

置業家居 2023/02/11

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地氈將家人從大門帶進家居、從大廳引入睡房，甚至從梳化拉往地上，從不同角度感受家的溫暖。來自葡萄牙的Rug'Society，推出不同風格的地氈，主要以植物絲綢（非蠶絲）、新西蘭羊毛及亞麻纖維手織而成，完

...

欄名 : 新材有道

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