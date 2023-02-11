葡萄牙Rug'Society 當代藝術圖鑑 置業家居 2023/02/11 分享： 分享： 地氈將家人從大門帶進家居、從大廳引入睡房，甚至從梳化拉往地上，從不同角度感受家的溫暖。來自葡萄牙的Rug'Society，推出不同風格的地氈，主要以植物絲綢（非蠶絲）、新西蘭羊毛及亞麻纖維手織而成，完 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 Casalgrande Padana聯乘KPF 香港主題石材 2022/12/31 Casalgrande Padana聯乘KPF 香港主題石材 葡萄牙myface 石製火爐添氣氛 2022/12/24 葡萄牙myface 石製火爐添氣氛 西班牙inbani Heritage石材之美 2022/12/24 西班牙inbani Heritage石材之美 LIXIL得獎潔具 以人為本 2022/12/03 LIXIL得獎潔具 以人為本 網購平台Vermillion 滙聚亞洲原創品牌 2022/10/15 網購平台Vermillion 滙聚亞洲原創品牌 消費資訊 建材 傳統工藝 葡萄牙