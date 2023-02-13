8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 副刊版 2023/02/13 分享： 分享： 8度海逸酒店8度餐廳於即日至5月31日推出「尋味海鮮之旅自助晚餐」，菜式琳瑯滿目，包括每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔，讓食客盡情大吃一番。還有肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的新西蘭青口 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 2023/02/11 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 2023/02/11 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 vVARDIS 牙齒抗衰老 2023/02/07 vVARDIS 牙齒抗衰老 精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉 2023/02/06 精選4款情人節朱古力 少女心滿瀉 康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品 2023/01/30 康得思酒店聯乘LANEIGE推出下午茶 送價值$520護膚禮品 酒店 餐廳 美食 法國 新西蘭 菜式 魚 蛋 甜品 海鮮