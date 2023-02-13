8渡海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折

8度海逸酒店8度餐廳於即日至5月31日推出「尋味海鮮之旅自助晚餐」，菜式琳瑯滿目，包括每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔，讓食客盡情大吃一番。還有肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的新西蘭青口

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