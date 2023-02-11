擴稅基開源 宜捨難取易

踏入兔年，疫情終結在望，本屆特區政府亦已順利展開改革工作，旋即又要發表下年度財政預算案。在過去10年，不論順境逆境，每年社會對財政預算案提出的意見也是相若，例如總是有政黨例牌建議「派錢」，然後每年都要面對相同疑問：「經濟好要派錢，經濟不好也要派錢」這種政策，背後的公共財政邏輯其實是甚麼？

至於加稅，2021年香港股票買賣印花稅便由0.1%加到0.13%，從表面看，增加炒股成本，當然是不受歡迎；比較好的做法，是用一種「社會契約交易」的方式實行，例如先旨聲明稅收增加後，新增收入將用作市場發展，甚至用在監管加密幣、加快投訴處理速度之類。

若當局長遠目標是以印花稅作為未來主要收入來源，那加稅也可以是利大於弊，因為當政府收入高度依賴股票買賣時，公共服務自然會更向市場參與者傾斜，從而令股民也受惠，形成雙贏局面。這種互動的「政府／市場共贏」式改革，勝過「成熟一項推一項」的被動做法。

開放賭本地波 增稅收扶持體育

不幸的是，當局上調股票買賣印花稅後，港股成交額即受市場因素影響斷崖式下跌，即使上月恒生指數重上22,000點，成交金額仍未回復到疫情前一半，相關收入當然也大幅減少。

觀乎今年財政預算案諮詢，當中最為搶眼的新建議，非增加博彩稅莫屬。行政會議召集人葉劉淑儀日前以新民黨主席身份，倡議增加博彩稅，立即引起社會熱烈討論，賽馬會更連夜發表聲明，批評新民黨對博彩市場的競爭及賽馬會運作欠缺了解，解釋賽馬會並非真的是「獨市生意」，明言加稅有機會使投注者轉向非法外圍及境外莊家，令實質稅收不升反跌，連帶馬會的慈善經費也會受到影響，損害公眾利益。

現時香港本地足球賽沒有公開盤口，最主要原因是相關政策制定當年，有社會人士倡議嚴正禁賭，結果本港足球業至今不見起色；反而百分百全面開賭的本地賽馬業，做得有聲有色、世界一流，其中一大原因是博彩的龐大收入，令行業高度專業化，「造馬」等不良行為亦因有大量資源投入監管而大幅改善。

討論擴稅基多年 卻無超前部署

筆者認為，與其加博彩稅，當局不如加開本地足球賽正規博彩，如此可在不上調稅率的前提下增加稅收，又為市民提供娛樂，更可扶持本港體育事業，為本地青年謀事業發展。

事實上，當局多年來也屢次表示要「擴闊稅基」，筆者以往曾撰文分析，過去港人和政府是「有錢任性」，稅收本來已多到用不完，就沒有超前部署改革稅制，也感受不到紓緩社會矛盾的迫切性；反過來說，順景時不加稅，如今經濟不景時才加稅，也實屬不近人情。

今年另一個惹起爭議的建議，是增加煙草稅，香港吸煙與健康委員會建議，將煙草稅大幅增加至100%。當局在2009、2011及2014年上調煙草稅，但根據牛津經濟研究發表的《亞洲16國私煙問題2016研究報告》顯示，香港的吸煙率僅由2008年的11.8%，微跌至2015年的10.5%，即在3次增加煙稅後，吸煙率僅僅下降了1.2個百分點。

再加煙草稅 私煙問題恐加重

數字反映有關措施成效微弱，但副作用卻令香港私煙現象惡化，有私煙商甚至以類似「點心紙」通函郵寄的方式，寄價單給新界不同屋苑的居民，提供「網購」送貨服務。長遠煙草政策關注組日前公布「香港控煙問題及政策方向」民意調查，亦指出成年煙民要購買非法私煙根本是很容易的事，而80%吸煙受訪者均表示，大幅增加煙稅會使吸煙人士轉食「平煙」。在此情況下，逆市大幅提高煙稅，恐怕不能對症下藥，反而會令私煙問題更加猖獗。

其實本港近年吸煙率持續下降，是全球吸煙率最低的地區之一，再大幅增加煙稅，恐怕成效不大，反而會為犯罪組織提供額外收入。行政長官李家超於施政報告提出，將於今年初就進一步推展控煙工作諮詢公眾，而現階段再加稅，預期效益不大，「副作用」卻有理由相信不小，如此當局不如集中思考如何「開新篇」，趁公眾諮詢重新維度審視目前控煙政策成效，再以新方法研究本港禁煙政策的未來路向。

▲ 本港近年吸煙率持續下降，是全球吸煙率最低的地區之一，再大幅增加煙草稅恐怕成效不大，反而會令私煙問題惡化。（資料圖片）