助更生人士融入社會 體現社會質素

人非聖賢，孰能無過？那麼是否每個犯錯的人，都可以有第二次機會？

2019年在香港發生的街頭暴力示威，相信每位在香港親身經歷當年情境的人士，仍然記憶猶新。至今近3,000名被捕示威者完成或正進行司法程序，約6,000多宗案件仍在處理、暫未被起訴，受到疫情等因素影響，司法機構運作亦被延誤，而調查取證也需時，以致許多案件仍在處理當中。

要彰顯公義，訴訟程序需時，大家可以理解，但涉案人士或難免有感到焦慮不安。一些人認為，示威者應該要為對香港造成的亂局負責，不一定要給予他們第二次機會；另外一些人則認為，應該給予寬大對待和第二次機會，尤其是對年輕的示威者。

也有人提出，若司法系統對年輕的示威者作寬大處理，那麼因家境貧窮而去偷竊以支撑家庭的父母呢？年老長者犯法是否要作同樣考量？該如何劃下寬大處理的界綫？法治社會的優點是，司法系統應該是公正不阿，正義女神雙眼被蒙，代表着公正無私、一視同仁，不會因一個人的身份和地位而有所偏袒。

服刑後就業 可減再犯罪傾向

2019年的示威，對香港所造成的破壞甚為嚴重，社會出現撕裂，我們應該如何修補撕裂，讓社會繼續前行？不一定是要張手歡迎，但我們需要找個途徑，至少讓那些曾參與示威及已服刑的人士融入社會，其中一個關鍵是透過就業。

據哈佛商業評論的研究顯示，就業是減少再次犯罪或傾向犯罪的重要因素。這看起來挺有道理，有穩定工作的人，在生活上較有目標，能養活自己和家人，為社會作出貢獻，再犯罪的機會因而減少。

根據懲教署數據，2019年本地更生人士的再犯罪率約21%，即約五分一的更生人士在獲釋後兩年內，再次因犯案而被判入懲教院所服刑，數字比2015年的27%明顯減少。雖然不是甚麼值得光榮的數字，但香港的情況比起外國算是較好，類似的數字在澳洲是46%；新西蘭的更生人士獲釋後兩年內的再犯案率是70%、兩年後被判入獄比率是49%；而美國罪犯在刑滿後一年內重返監獄的比率是44%。

更生人士尤其是在最初獲釋時，要面對極大的就業困難，原因包括他們缺乏合適的工作技能、僱主不願僱用有犯罪紀錄人士等。僱主對聘用有案底人士感到不安，是可以理解的，尤其社會上對犯過法、入過獄的人，帶有不可信任、不負責任等負面標籤。

持開放態度接納 助改過自新

商界領袖若可以為更生人士提供工作面試機會，對修補社會撕裂方面可以起到很大作用。香港現時正值人才短缺，營商者急需招聘所需職員，或許我們可以持開放態度，接納更多更生人士作為潛在人選。

若更生人士已為所犯的罪行服刑、為所作的行為表現悔意，也可以說他們得到了應有的懲罰，我們也應嘗試接納和幫助他們重投社會。警務處處長蕭澤頤也曾表示，黑暴期間不少年輕人被假新聞、假消息利用而參與非法行為，不少已承擔法律責任的青少年已感到後悔，社會應給予機會。

當然，更生人士亦要展示有能力並願意貢獻社會，努力成為社會的一員。雖然這是挺困難的，但若各方都不妥協、不和解，就更難以達成。

給更生人士第二次機會，更能顯出社會的質素。大家對社會都有平等利益，每個人都有治癒社會作用，刑事案底乃更生人士人生的一部分，他們的人生路仍要走下去的。盡管我們難以忘記黑暴和社會撕裂的痛楚，但若犯事者已付上法律責任和誠心悔改，大家何不多走一步，協助他們重回正軌、重投社會？畢竟每個人也有做錯選擇、行差踏錯的時候，人誰無過，過而能改，善莫大焉。

▲ 若更生人士已為所犯的罪行服刑、為所作的行為表現悔意，我們也應嘗試接納和幫助他們重投社會。 （資料圖片）