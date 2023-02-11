沉着應對「氣球風波」 免矛盾升級

中美角力近年成為熱門國際外交話題，兩國關係由特朗普年代開始明顯惡化，貿易戰下的經貿政策及增加關稅等，已令雙方關係冰封；到拜登於2021年上台，兩國關係稍為緩和，早前拜登與國家主席習近平會面，近日美國國務卿布林肯亦計劃訪華，卻突然出現「程咬金」事件，一個中國民用氣球飄到美國上空被擊落，引發新一輪外交風波。

面對民用氣球 美大陣仗擺姿態

雖然中國表示氣球只是用於氣象科研，因嚴重偏離預定航綫而誤闖美國領空，並非有任何軍事企圖，但美國所採取的軍事行動卻有點不合比例，除了利用戰機發射導彈擊落，日前更由副國務卿向40個國家大使館及外交官員發表簡報，認定中國此舉是大型監視項目的一部分，並列舉證據證明氣球是屬於中國軍方、由海南省基地發放用作監視用途的監測器。

拜登日前發表國情咨文更揚言，如中國威脅美國主權，美方會採取行動保護國家，美國視中國為競爭對手，並指贏得與中國的競爭，能使美國所有人團結起來，美國亦會於加強自身利益和造福世界的領域與中國合作。

對於美國的言論，中國外交部隨即反駁指出，中美關係並不是零和博弈，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮，中方立場一向表明不迴避、也不懼怕競爭，卻反對美國以打着競爭的旗號，對中國進行污衊抹黑，並指摘透過如此手段限制別國正當發展，不惜損害全球產業鏈、供應鏈，是一種不負責任的行為。

美方如此虛張聲勢地應付一個毫無殺傷力的民用氣球，其實是要擺出一種姿態，顯示美國有能力應對其他國家對美國本土的所有挑釁，並作出反擊；而且目前美國政界內部矛盾極為嚴重，拜登任何行差踏錯皆會成為共和黨的攻擊點，相信未來兩年政策方向難有重大轉變，何況在外交政策這些「面子多於食飯」的議題上，自然更加流於空談居多。

事件曝光後，已有不同西方傳媒爭相分析，該氣球是否違反國際法進入別國領空，以及從風向和氣象等資料，判斷氣球是否擁有一些較先進技術，在高空中能控制飛行軌迹等；甚至有傳媒猜測，是次中美矛盾有機會演變成戰爭云云。

須堅持和平發展 助經濟全面復甦

美國擊落氣球後已表明，不會將所打撈的器材殘骸歸還中方，明顯欲對器材作進一步分析，以了解當中儀器是否另有內文；而中方亦向美國嚴正交涉，認為美國應歸還被擊落的中國儀器殘骸，相信兩國仍會繼續拉鋸。美國一向以「非君子式」玩弄國際關係，極有可能在分析氣球儀器後，再為中國扣帽子，並乘機拉攏盟國，試圖聯同其他同樣被氣象氣球「入侵」的國家，藉機實施反制措施，更加孤立中國。

面對目前形勢，中國必須沉着應戰，重申中國在國際新形勢下的一貫立場，習近平在二十大報告提出，中國在外交上要堅持走和平發展道路，高舉和平發展合作共贏旗幟，致力推動構建人類命運共同體的崇高理想。從容面對美方無理指摘，有助減少矛盾再升級，令爭端盡快平息，亦有利中國在抗疫後期經濟全面復甦發展的勢頭。（文章只代表個人立場）

▲ 美方虛張聲勢地應付一個毫無殺傷力的民用氣球，是要擺出一種姿態，顯示美國有能力應對所有挑釁，並作出反擊。圖為美方打撈被擊落的中國民用氣球。（路透社資料圖片）