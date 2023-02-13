低於一百卡的減肥宵夜推介

「減肥可以吃宵夜嗎？」戰友Esther終於憋不住，在覆磅時問我：「減肥期間，有時晚上會口痕或肚餓，很容易『失控』找零食，結果深夜攝取大量卡路里，減肥計劃恐怕會泡湯！」

「通常你深夜想吃甚麼？」「想吃鹹食！在冬天更想喝碗熱呼呼的湯；夏天則通常想吃些濃味小食！」Esther說道。

「現在天氣還冷，你不妨嘗試兩款低於一百卡的熱湯，製作很簡單，不消十分鐘便能煮好。第一款是海帶大根味噌湯，只要將半碗乾海帶、半碗白蘿蔔、兩茶匙味噌，加一碗半水煮沸即成；另一款是韓式泡菜蒟蒻麵湯，將蒟蒻麵、兩茶匙韓式泡菜魷魚醬、兩碗娃娃菜、半紮金菇，加一碗半水煮沸即成。」我建議。「泡菜、味噌，不怕太高鈉嗎？」她疑惑地問。

「幸好你記得我的提醒！所以，我建議用的分量不太多，而且能提供鹹香味道，令熱湯美味可口，亦配搭了高纖維的食材，可增加飽肚感，令你想吃零食的意慾大大降低。」我笑着說。

「那麼，如果想吃得低鈉一點的，有何選擇呢？」她再問。「可做涼拌青瓜雲耳蘿蔔，只要將一至兩條青瓜、三分之一條白蘿蔔切條，跟已浸發好的半碗大雲耳，用沸水煮熟後瀝乾水份，加入兩茶匙豉油、四湯匙鎮江黑醋、兩茶匙蒜蓉、半茶匙辣椒粉和花椒粉，拌勻便可；又或者可做蒜蓉炒節瓜，將一條節瓜切絲，用兩茶匙蒜蓉、三分之一茶匙鹽及三分之一碗史雲生雞湯炒勻至熟透即成。」我再建議。

「你又提醒我了，醋是一種低鈉的調味料，還可以用剩餘的醬汁拌冷麵呢！」Esther笑着說。