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私密醫美

副刊版 2023/02/13

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台灣有則新聞：一名女子擔心被男友嫌棄，竟拿漂白水塗抹私密處「美白」，當下先是一陣劇痛，繼而灼傷、發炎和潰爛。此女不僅毫無常識，還欠缺自信，若男方真的嫌棄那個，就乾脆算吧啦，此男棄不足惜。但值得留意的是，女性擔心私密處不夠美白這個意識是如何產生的？不就是一班商人看到商機，於是先製造出私密處要粉嫩的概念，隨後就在女性群中製造出美白私密處的產品需求。

這都是近年的出品，幾十年前根本從無這類奇特說法出現。而商人為了製造商機，乜都諗得出，現在市面有關護理女性私密處產品，猶如臉部護膚品一樣，打着「清潔、保濕、美白、潤膚、粉嫩、保養品」的旗號，而最誇張的，就連女性私密處面膜都有，在那處敷個mask？確實無奇不有。一切都是商人給女性植入了「你有此需要」、「我們的產品幫到你」的想法。市面上，很多聲稱對皮膚有美白功能的商品（Depigmentation Products）都含有高劑量水銀（Mercury）、皮質類固醇（Corticosteroid）和對苯二酚（Hydroquinone）等，有些已證實長期高劑量接觸皮膚的話，會帶有毒性和患癌風險。

近年，在台灣、韓國、日本和北美都出現了「私密醫美」，即為女性陰唇整形，又切又割的，叫Labiaplasty。事實上，只有小部分進行這種手術的女性，是真正有醫療上的需要，而大部分都只是自覺私密處不夠靚、擔心男伴嫌棄，但這類手術是有風險的，曾有個案於手術後出現後遺症，如：陰道周圍的神經受損（Nerve Damage）、切除太多（Over-resection）而導致陰道永久性乾澀和每次行房出現疼痛（Dyspareunia），此舉認真無啦啦整撻瘌。

歸根究柢，根源問題都是女性自信和自愛的課題，對自我價值不肯定的人，就很容易會因要追着別人的審美標準而迷失自己，繼而做出很多傻事。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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