ChatGPT 中國熱

人工智能對話技術ChatGPT大熱，火到中國，當然也激發中國各科技公司仿效，要發展人工智能對話及資訊產出服務。

不過在趁熱鬧本色之下，坊間現在提出的問題還是相當淺薄，甚至大家只把它視作遊戲，向軟件提出問題，然後把人工智能的搞笑答案公諸於世。

譬如問：中國隊何時能拿世界盃冠軍？但這些沒深度的玩法，正正反映出社會上趕潮流，在朋友圈炫耀以示自己有多in的氣氛，也大大削弱了認真對待這重要科技未來啟示的可能性。

有比較嚴肅的評論試用者，就提出一些疑問，就是大家都講AI對話，但其實好多人是用錯了它。就比如說剛才的世界盃提問，好多人當了AI做神婆，跟它講預測性問題。另外就是討論，AI最終能否取代人類工作。甚至有個娛樂平台，真的找電影相關資訊來測試，叫ChatGPT去寫影評，得出的結論也頗有歸納意義。

首先，他們試過用簡體中文去提問，發現完全不着邊際。現在ChatGPT系統，仍以英文交流最為可信賴及資料豐富。沒辦法，AI就是通過無窮盡的原有資料庫作出學習及修正，資料庫主要用甚麼語言，就決定了它的演算及精準度，從而決定它給出的答案會有多少意義。

為測試ChatGPT在中文世界的適用度，測試者只能先把中文通過AI繙譯成英文，再向ChatGPT提問一些中國電影的評論。結果發現，其系統聲明對二○二一年之後的資料沒有太多把握，而對一些熱賣的中國電影如《流浪地球》等，都只能寫出類似新聞稿的介紹，論及其他電影時，更有資料的錯誤。中國科技龍頭自然有自己一套開發方式，中文的知識數據要用起來也同樣大，只不過他們先要解決的，可能還是如何設限及審查的難題。