北都諮詢委會名單出爐 18議員上榜 政治版 2023/02/11 分享： 分享： 北部都會區是香港重要發展項目，港府除了成立由特首親自帶領的督導委員會，亦成立由專家及社會人士組成的諮詢委員會，名單昨日出爐，37位非官方委員，近半為立法會議員。 諮詢委員會集齊政商界、相關業界、學界和地 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 立會足球隊「下戰書」 5月友賽高官 2023/02/10 立會足球隊「下戰書」 5月友賽高官 土耳其大地震 港府派59人助搜救 2023/02/09 土耳其大地震 港府派59人助搜救 區選暫無定案 民主黨：有空間就去選 2023/02/08 區選暫無定案 民主黨：有空間就去選 議員尚海龍沙特造型 李家超都讚好 2023/02/07 議員尚海龍沙特造型 李家超都讚好 明日大嶼簡介會 團體為何拒出席？ 2023/02/06 明日大嶼簡介會 團體為何拒出席？ 政治 北部都會區 立法會 深圳 陳茂波 民建聯 財政司 發展局 商會 堆填區