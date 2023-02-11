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北都諮詢委會名單出爐 18議員上榜

政治版 2023/02/11

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北部都會區是香港重要發展項目，港府除了成立由特首親自帶領的督導委員會，亦成立由專家及社會人士組成的諮詢委員會，名單昨日出爐，37位非官方委員，近半為立法會議員。

諮詢委員會集齊政商界、相關業界、學界和地

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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